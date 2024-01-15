Презентовали монографию о Свято-Георгиевском монастыре

В Морской библиотеке 12 января прошла презентация книги Ольги Ковалик «Балаклавский Георгиевский монастырь. Эссе-импрессия». Книга рассматривает легенды и гипотезы о древнейшей в России обители, начиная с античных времен.

По легенде, православный Георгиевский мужской монастырь был основан в 891 году таврическими греками -мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу, и буря утихла, а на скале они обнаружили икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель с пещерной церковью во имя Георгия Победоносца,а на скале был установлен крест.

Считается, в средневековье монастырь процветал и оставался действующим как при генуэзцах, так и во времена Крымского ханства, оставаясь одним из немногих христианских обителей на полуострове.

Жанр эссе-импрессия позволяет автору развить тему впечатлений, пережитых в обители такими выдающимися людьми, как Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Верещагин, Чехов, Авазовский и многие другие.

Неповторимое по красоте расположение монастыря, начиная с первого о нем письменного свидетельства в 1578 г., побуждает единожды увидевших обитель к художественному и духовному осмыслению мира. Автор приводит обширный пласт документов, которые обогащают представление о жизни в обители в разные времена. В книгу включен практически весь изобразительный материал о монастыре, собранный в 28 музеях нашей страны. Каждая иллюстрация сопровождается текстом. В книге представлены редкие фотографии, которые ранее нигде не публиковались.

— Книга складывалась достаточно давно. Я была первой, которая написала об этом монастыре большую статью в журнал Московской патриархии. После этого у меня накопилось много материала, в том числе иллюстративного, который ранее не публиковался, а также введены новые имена, факты об истории монастыря, — рассказывает писатель, член Союза писателей России Ольга Ковалик.

По ее словам, книга представляет собой кропотливый обобщающий труд, историческое исследование и собранные воедино воспоминания о Георгиевском монастыре.

Издание было поддержано директором арт-галереи современного искусства «Зелёная пирамида» Владимиром Шуваловым и депутатом Государственной Думы Татьяной Лобач.

— Я считаю Георгиевский монастырь символическим местом. Книга — не просто текст, это еще и уникальные фотографии, иллюстрации. Я считаю, что каждый, кто прочитает эту книгу, проникнется самим местом и у него в Севастополе появится еще одна непреходящая любовь, — уверена депутат.

Монография объемом в 160 страниц с иллюстрациями отпечатана в издательстве «ЭйПиСи Паблишинг» в Москве тиражом в тысячу экземпляров.

Первые полсотни книг о святой обители были подарены городским библиотекам, архивам и музеям, которые принимали непосредственное участие в подготовке издания. Монография также будет передана наместнику Свято-Георгиевского Балаклавского мужского монастыря епископу Каллинику Чернышёву. Кроме этого уже сейчас издание можно приобрести в книжных магазинах Севастополя и Крыма. Ориентировочная цена составляет порядка трех тысяч рублей.