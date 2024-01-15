Платежи за коммуналку с 1 февраля принимает частный оператор

В офисах Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) теперь будет принимать платежи частный оператор — ООО «Цифровые инновации». Такая информация прозвучала 15 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как выяснилось, ООО выиграло конкурс на сбор коммунальных платежей. А предыдущего оператора — государственное предприятие, которое должны были приватизировать в 2024 году, городские власти просто ликвидируют.

— Предложили более низкую цену, здесь вопросов нет. Тем более, что мы сами приняли решение: мы этот ГУПС «ЕИРЦ» не акционируем, а просто убираем. Правда, мы должны были это в течение года сделать, — прокомментировал изменения губернатор Михаил Развожаев.

При этом он поручил сохранить все офисы ЕИРЦ, поскольку люди к ним привыкли и не понимают, как и что изменится.

— Все офисы ЕИРЦ, которые принимали платежи, должны работать. Ну а там, по ситуации мне отдельно доложите, — поручил он заместителю директора горхоза Николаю Битосову.

Всё в «Авангарде»

Напомним, что «Единый информационный расчетный центр» правительство Севастополя включило в прогнозный план приватизации на 2024 год в начале декабря. Через неделю депутаты этот план утвердили. Вроде бы ничего не предвещало смены оператора...

Но в коммунальных платежках, пришедших жителям Севастополя в январе, уже было указано, что «с 1.02.24 г. ГУПС «ЕИРЦ» не будет предоставлять услуги по ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ и ВЫСТАВЛЕНИЮ ЕПД».

Единый мусорный оператор «Благоустройство города Севастополя» уведомил в соцсетях, что из-за смены агента по начислению платы населению за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» с 9 января 2024 прием и консультирование потребителей по вопросам начисления оплаты и задолженности будет вестись в расчетном центре ООО «Цифровые инновации» на ул.ул. Токарева, 11 в ТЦ «Авангард», 1-й этаж. Приемные дни — с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 без перерыва.

Причем в офисе «инноваций» можно всё сделать по принципу «единого окна»: оплатить коммунальные счета, получить справку об отсутствии задолженности по лицевому счету, передать показания приборов учета и получить консультацию по другим услугам.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: +7 (8692) 41-77-70.

Что еще за инновации?

ООО «Цифровые инновации» — микропредприятие, зарегистрированное 15 марта 2023 года с минимальным уставным фондом в 10 тысяч рублей по адресу квартиры на ул.Колобова. В декабре юридический адрес был изменен на ул.Токарева, 11.

В карточке фирмы — 26 видов деятельности, основной из которых — «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» тоже был изменен в начале декабря.

Единственным заказчиком у «Цифровых инноваций» в прошлом году был Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя. По контракту по ФЗ-44 фонду оказано услуг на 12,6 млн рублей по включению начислений взносов на капремонт в платежные документы.

В июле 2023 года ООО «Цифровые инновации» засветилось в конкурсе на нового оператора Единой городской транспортной карты Севастополя. Но контракт выиграл прежний оператор.