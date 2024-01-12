Погода ухудшается

МЧС предупреждает, что в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Севастополе 12 января будет сильный ветер, дождь и мокрый снег.

Ночью и днем пасмурно, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью северо-западный, днем северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-3°С тепла с понижением к вечеру до 2-4°С мороза. На дорогах местами гололедица.

В Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололед и гололедица. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11... -16, на ЮБК до – 8... -10.

ГУ МЧС России по Севастополю напоминает правила безопасности. При сильном ветре, дожде и мокром снеге лучше воздержаться от пеших прогулок и автомобильных поездок. В ветреную погоду нельзя находиться у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах и обрывистых берегах. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам «101» и «112».