Открыто рабочее движение по путепроводу в составе развязки на Николаевку

Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщила, что открыто рабочее движение по путепроводу, построенному в составе разноуровневой кольцевой развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автомобильной дороги Симферополь – Николаевка.

В районе развязки установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки. Участников дорожного движения просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута.

Обратите внимание, что схема движения транспорта изменилась временно, и это не последнее изменение. Завершение строительно-монтажных работ на развязке запланировано в первом квартале 2024 года.