Объявлено о начале общественных обсуждений нового генплана

Как это принято, ознакомиться с проектом можно будет только с 19 января, когда откроется доступ к документации. Экспозиция будет доступна две недели и в интернет версии, и на бумаге.

В электронном виде документацию разместят на сайте департамента архитектуры в разделе «Общественные обсуждения» на сайте https://dag.sev.gov.ru. В живую с документацией можно будет ознакомиться в муниципальных администрациях. Исключение сделано для Ленинской и Нахимовской. В Ленинском районе экспозицию откроют в СЦКИ на ул.Ленина, 25, Нахимовском — в культурном центре «Корабел» на ул.Рабочая, 2 и на Северной стороне — в МФЦ на ул.Леваневского, 24.

Посещение экспозиций возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, в субботу с 10.00 до 15.00, воскресенье — выходной. В интернете знакомиться с документацией можно круглосуточно.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений могут подавать с 19 января по 2 февраля через сайт департамента архитектуры; письмом в адрес департамента (ул.Рабочая, 5а); или сделав запись в журнале учета предложений и замечаний посетителей экспозиции.

Дата завершения общественных обсуждений — 10 февраля 2024 года.

Генеральный план города — это документ территориального планирования, который должен определить и закрепить стратегические принципы градостроительной политики на ближайшие 20 лет, с указанием приоритетной очередности реализации проектных решений.

В настоящее время в Севастополе действует генплан 2005 года.

Новый генеральный план начали разрабатывать в 2015 году. В 2017 году его вынесли на публичные обсуждения, которые закончились провалом. Севастопольцы массово раскритиковали документ. Его отправили на доработку, а затем было решено разработать новый. При этом сроки принятия нового варианта нового генплана постоянно сдвигались. Сначала его планировали принять в конце 2021 года, потом — в конце 2023. Теперь же по заявлению губернатора Михаила Развожаева, генплан должны принять в 2024 году.