На Радиогорке и в Инкермане временно установят плавучие причалы

Вместо затонувшего причала в районе Радиогорки, в Инкермане и на Михайловской батарее временно установят плавучие причалы для посадки пассажиров. Об этом 11 января на заседании правительства сообщил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, специалистами были проведены исследования затонувшего причала и сделан вывод, что без капитального ремонта эксплуатировать его нельзя. Однако выход, по словам П.Иено, найден.

— Дополнительно еще раз посмотрели, какие в городе имеются причалы. Из «Мостотреста» нам обещают помочь — у них есть два причала в Балаклаве. Мы с ними окончательно договорились, с завтрашнего дня приступаем к подготовке. Поставим один причал на Михайловской батарее, другой — в Инкермане, — сказал замгубернтора.

Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, военные из «Управления имуществом специальных программ» Минобороны согласились полностью организовать логистику на Михайловской батарее в качестве временной остановки.

— Будем поднимать, когда погода позволит и будем разбираться с этим затонувшим причалом на Радиогорке, — сказал он, распорядившись готовить пока причал на Михайловской батарее и в понедельник доложить график, когда можно будет установить причал и запустить движение.

— Это надо делать в максимально сжатые сроки. Предпримите меры, чтобы этот первоочередной на Михайловской батарее заработал, — сказал М.Развожаев.

Ведется обследование

Комплексное обследование причала №4 на Михайловской батарее ведется с 3 января. Водолазы ГУ МЧС России уже обнаружили, подняли из воды и подготовили к вывозу пять взрывоопасных предметов времен ВОВ, сообщили в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс». Работы продолжаются.

После заключения специалистов, будет решен вопрос о начале морских пассажирских перевозок с причала №4 — резервного варианта для возобновления сообщения «Артбухта – Радиогорка» на время реконструкции основного причала.