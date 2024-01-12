Два долгостроя «Скифии» введены в эксплуатации

В ЖСК «Скифия» два дома-долгостроя введены в эксплуатацию, сообщили в Севгосстройнадзоре.

Для пайщиков ЖСК опубликованы ссылки, по которым можно посмотреть разрешительные документы на ввод домов в эксплуатацию. Это касается дома на ул.Военных строителей, 1 комплекс 5 (жилой дом №9) и комплекс 3 (жилой дом 7.5).

«Дополнительно сообщаем, что в ближайшее время указанные разрешения на ввод объектов в эксплуатацию также будут опубликованы застройщиком в Единой информационной системе жилищного строительства», — уточнили в Севгосстройнадзоре.

Жилой комплекс «Скифия» в Казачьей бухте строят на основании разрешения, выданного в 2012 году украинской инспекцией архитектурно-строительного контроля. За проблемной стройкой в Казачьей бухте пристально следят городская прокуратура и правительство города и Фонд развития территорий.