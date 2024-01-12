Дорога на Ай-Петри в Крыму закрыта из-за непогоды

Проезд к плато Ай-Петри закрыт из-за непогоды и со стороны Ялты, и со стороны села Соколиного. В регионе прогнозируют ухудшение дорожной обстановки.

«По большей части территории Республики Крым идет снег, наиболее сложная ситуации складывается в центральной части, а также предгорных районах. Въезд на гору Ай-Петри со стороны города Ялты, со стороны села Соколиного закрыт, рекомендуем ограничить использование личного автотранспорта», — сообщил ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрея Павлюченко.

В регионе прогнозируется ухудшение дорожной обстановки, возможен гололед, налипание мокрого снега.

Ранее в Крыму продлили по 13 января штормовое предупреждение из-за снега, сильного ветра на южном побережье и в горах до 25 м/с, а также гололеда.