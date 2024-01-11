Штаб «Мы вместе – Севастополь» переехал

Теперь волонтеры размещаются на ул.Ленина, 47 и ул.Новороссийская, 10. Эти адреса указаны на официальной странице штаба в социальных сетях.

На ул.Ленина, 47 находится руководство штаба и ведется прием гуманитарной помощи. Здесь также проходит акция «Ёлка желаний»: до конца февраля любой человек может прийти в офис и осчастливить ребенка, исполнив его мечту. Режим работы с 9.00 до 18.00 в будни, и с 10.00 до 16.00 в субботу.

Волонтеры продолжают сбор помощи бойцам СВО. Для этого открыт офис-склад на ул.Новороссийская, 10. Раньше здесь принимали помощь для беженцев.

На фронт нужны продукты питания, медикаменты, сухой душ, одежда, техника, инструменты и многое другое. Также приглашаются люди, которые могли бы присоединиться к команде даже на несколько часов в день.

Режим работы — с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 16.00. В воскресенье в обоих офисах выходной.