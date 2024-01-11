С новой транспортной сетью приказано разобраться предметно

— Два месяца прошлого года, вроде, все обсуждали, но в итоге оказалось, что люди не совсем в курсе. То, что происходит, мягко говоря, вызывает большое количество вопросов. Притом, что мы приняли решение схему практически не менять, а изменили несколько дублирующих маршрутов. Люди пишут, что многое вызывает недоумение, например, отмена 17-го маршрута на Жидилова, – обратился к своему заму Павлу Иено глава города.

Он сослался на жалобы людей на фактическое отсутствие бесплатной альтернативы отмененным маршрутам, что приходится платить в два раза больше.

– Там у нас и так территория не особо обласкана вниманием, с точки зрения развития, так еще схему сделали такую, что они уехать не могут, – попенял он главному ответственному за городской транспорт, поручив детально разобраться в ситуации в течение самого ближайшего времени.

– Дам сегодня и завтра утро, отправляйте своих специалистов на все эти маршруты, пусть каждый специалист департамента транспорта проедет, другой более важной задачи у вас сейчас нет, – адресовал он свое очередное возмущение директору дептранса Станиславу Таматаеву, поручив выяснить, что реально происходит и послушать людей. Особенно по критическим маршрутам, в числе которых оказались 17-й и 94-й.

Губернатора также возмутился ответами, которые сотрудники дептранса дают севастопольцам.

– Им говорят, что в час пик просто невозможно уехать, автобусы забиты, а они доблестно отвечают, что работают четыре автобуса. Четыре – это много или мало? Может, там 44 надо отправить? Где разъяснительные материалы? В каждом автобусе должна быть схема движения,схема пересадки. Люди говорят, что вы там дорогу раскопали, мы не можем выйти, вы им отвечаете, что там пока ремонт дороги, но ничего, пока здесь высаживаем. Потом будет удобно. Когда потом?! По каждому маршруту, который подвергся коррекции, отдельный отчет, с видео с проездами ваших сотрудников. Будем разбираться! – заключил губернатор.