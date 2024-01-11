Проект генплана выставят для обсуждения на следующей неделе

Проект Генерального плана обещали разместить для обсуждения уже на следующей неделе. Тему подняли 11 января на заседании правительства, с ремаркой, что в новогодние каникулы генплан не обнародовали, поскольку «все были заняты какими-то другими делами».

Однако, по словам и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, готовность есть, включая все требуемые согласования.

Губернатор Михаил Развожаев назвал генплан важной задачей этого года. Он поручил 11 декабря разместить оповещение, после чего, спустя сеть дней разместить экспозицию.

– Через семь дней мы сможем открыть экспозицию в муниципалитетах и начать демонстрировать в интернет-пространстве в открытом портале, а также на местах физически карты и схемы генерального плана, – пояснил М.Жукалов.

– Давайте сегодня тогда публикуйте оповещение, и по прошествии семи дней тогда мы еще раз обсудим на заседании правительства или на аппаратном совещании, что экспозиция уже размещена для обсуждения, – отреагировал глава города.