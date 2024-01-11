Приложение «Умный транспорт» работает некорректно

Пользоваться приложением «Умный транспорт» в настоящее время бессмысленно, оно работает некорректно. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, причина состоит в нынешнем статусе Севастополя, как прифронтового города.

В качестве альтернативы он призвал пассажиров общественного транспорта ориентироваться не на информацию в этом приложении, а на ту, что можно получить, перейдя по QR-коду на сайт ГКУ «Дирекции по развитию транспорта».

Такие QR-коды можно считать на каждой остановке общественного транспорта. Там, по его словам, и можно ознакомиться с актуальным расписанием движения троллейбусов и автобусов.

– С начала года, может быть, не все перевозчики еще перестроились и не все корректно выполняют свое маршрутное задание Наша задача – проверить: если перевозчики не выполняют условия, сначала предупредить их, а потом выписать штраф, – сказал П.Иено.

Замгубернатора пообещал, что работники Дирекции выйдут на линию и проверят работу перевозчиков.

Вероятно, по этой же причине некорректно работают программы, отражающие движение общественного транспорта по маршруту, а также навигаторы движения.