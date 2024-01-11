Нашли художника, нарисовавшего кота на 11 батарее

Как уже сообщала «Севастопольская газета», инцидент произошел на Рождество. 7 января в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от директора 11-й береговой батареи Владимира Семенова, который обнаружил граффити на объекте культурного наследия — морском артиллерийском орудии эсминца «Бойкий».

Раскрытием правонарушения занялись оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с коллегами из УФСБ. Им и удалось оперативно установить личность художника: 37-летний москвич признал, что рисунок — его фирменный знак и привет Севастополю.

Собранные материалы, имеющие доказательственное значение, полицейские передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Первоначальный вид корабельному орудию на 11 батарее вернуть будет не так-то просто. Закрасить граффити шаровой краской, как это первоначально предполагал сделать В.Семенов, не получится. Статус объекта культурного наследия требует контроля и согласования всех действий с Севнаследием.

А пока это произойдет, приветом от московского гостя могут насладиться все желающие.

Наказание за уничтожение или повреждение объекта культурного наследия может быть и многомиллионным штрафом, и исправительными работами, и лишением свободы на срок до трех лет. Двое молодых людей, которые в 2022 году разрисовали объект культурного наследия Таврическую лестницу, были наказаны исправительными работами (200 и 300 часов). Третий подельник получил 11 месяцев колонии. Но ему учли и хранение наркотиков.