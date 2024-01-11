Демографический оптимизм — жить дольше, рожать больше

В сообщении Росстата сказано, что расчеты велись с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре-ноябре 2021 года. В аналитическом материале представлено три варианта прогноза — базовый, низкий (консервативный) и высокий (оптимистичный). Расчеты велись без учета населения, проживающего в четырех новых регионах России.

По оценкам Росстата, к 1 января 2023 года в стране проживало 146,45 млн человек. К началу 2046 года при базовом сценарии в России будет проживать 138,77 млн человек, при низком — 130,59 млн, при высоком — 150,87 млн. Ожидаемая продолжительность жизни в России к началу 2046 года при консервативном варианте составит 77,1 года, а при оптимистичном — 84,5 года.

Низкий вариант демографического прогноза предполагает сокращение населения на всём прогнозном периоде примерно на 600-750 тысяч человек в год, в том числе естественная убыль прогнозируется в интервале 750-900 тысяч человек в год. Миграционный прирост может составить 150 тысяч человек в год.

При базовом прогнозе численность населения в РФ в 2024–2032 годах будет сокращаться более чем на 400 тысяч человек в год, в том числе естественная убыль населения в эти годы превысит 600 тысяч человек в год, миграционный прирост на всем протяжении прогнозного периода закладывается в интервале 210-230 тысяч человек в год. В 2041-2045 годах, по базовому прогнозу, население страны будет сокращаться темпами менее 200 тысяч человек в год.

При оптимистичном сценарии ожидается сокращение численности населения темпами менее 200 тысяч человек в год до 2028 года. Начиная с 2029 года служба прогнозируют рост численности населения, а с 2041 года — до 500 тысяч человек в год. При этом сценарии Росстат ожидает, что естественная убыль населения прекратится в 2037 году и начнется естественный прирост населения.