Жители улицы Жидилова мешают оптимизации общественного транспорта

Встреча с начальником управления транспорта департамента транспорта Севастополя Алексеем Кобышевым, его помощниками, представителями перевозчика «Севтранстрест», которая состоялась 10 января, была организована по просьбе жителей улицы Генерала Жидилова депутатом Нахимовского муниципального округа Александром Брыжаком. Как рассказала «Севастопольской газете» помощница депутата Мария Кот, местные жители хотели обсудить с представителями власти проблемы, возникшие в работе общественного транспорта в связи с внедрением с 1 января измененной транспортной маршрутной сети.

Люди перед исполнительной властью озвучили самые болезненные вопросы. Они касались изменения движения автобуса №28, маршрут которого сократили и сделали бесшовно-пересадочным. Жители просят оставить маршрут неизменным, по которому автобус курсировал без малого почти полвека. Активисты пробовали совершить бесшовную пересадку, но ждать пересадочный автобус №4 пришлось более получаса, а платить дважды.

Местные жители, работающие на заводе №13, снова просили продлить маршрут автобуса №1 до ул.Мореходной (сейчас конечная остановка этого автобуса «Парус»). Из за этого люди не могут вовремя вовремя добираться на работу.

Жители дач, расположенных на Лабораторном шоссе, вновь подняли тему о сохранении автобуса №17.

По словам М.Кот, руководитель управления транспорта вел себя нервно и обвинил общественников, что они мешают дептрансу работать: уже полгода просят то одно, то другое, а рабочую встречу превратили в митинг. По проблеме транспортной доступности для жителей поселка Дергачи он разговаривать вообще отказался, «потому что там одни дачи», а транспорт на Жидилова, по его словам, пойдет тогда, когда там построят еще один завод или откроют ТЦ.

В результате разговоров на повышенных тонах удалось выяснить, что автобус №17 на линию не вернут, в течение недели дептранс будет контролировать работу автобуса №28 и бесшовную пересадку на автобус №4, а также соблюдение расписания и интервалов движения автобусов 1, 112, 26а. Очередную встречу проведут 17 января для дальнейших переговоров.