Как градоначальники жаловались императорам на нехватку воды и денег

Для севастопольцев в последние годы стали привычны городские пейзажи с разрытыми траншеями для ремонта труб водоснабжения. Да и «легендарные» канализационные очистные в Камышовой бухте никак не достроят. Впрочем, такие проблемы в Севастополе были всегда.

Без денег и воды

С водоснабжением города в 19 веке дела обстояли достаточно плачевно, за исключением, пожалуй, Балаклавы. А ситуация с канализацией буквально всех градоначальников приводила в отчаяние, судя по отчетам, которые они отправляли российским императорам. Эти доклады и рапорты, начиная с 1874 года и вплоть до революции, доступны благодаря Архивной службе Севастополя.

Императору Александру II в 1876 году из Севастопольского градоначальства пришел не слишком радужный отчет. Вице-адмирал Никонов писал о необходимости проведения воды в городе и витиевато высказывался о необходимости финансирования со стороны российского правительства.

«Необходимо разведение растительности и проведение воды, без чего Севастополь, невзирая на прекрасные гигиенические условия и морские купания, не может привлекать к себе ни сезонного населения, ни тем более постоянного», — писал вице-адмирал.

Собственно, отчеты чиновников того времени напоминают отчеты современных. Вот и вице-адмирал Никонов говорит о прекрасных гигиенических условиях, но в то же время сообщает о нехватке воды. Дальше градоначальник непрозрачно намекает на необходимость финансовой помощи.

Согласно данным за 1875 год, в Севастополе и Балаклаве, которая на тот момент входила в градоначальство, проживала почти 21 тысяча человек. В дальнейшем эти цифры будут расти, а проблемы с водоснабжением никуда не исчезнут.

Недостаток пресной воды в городе Севастополе ощущался всегда. Город питался грунтовой водой из колодцев в крайне недостаточном количестве. В 40-е годы 19 века по инициативе адмирала Лазарева началось строительство самотечного водопровода длиной 18 км. Он проходил в районе современного села Чернореченское, шел по Инкерманской долине, вдоль южного берега Севастопольской бухты и заканчивался в Корабельной бухте. На всем протяжении Лазаревский водопровод имел несколько тоннелей и акведуков. Во время Крымской войны водопровод был сильно разрушен, а городу требовалось строительство новых систем водоснабжения.

Забота о городском водопроводе не принесла желаемых результатов

В 1887 году в отчете градоначальника контр-адмирала Кумани сообщается, что весь прошлый год власти занимались заботой о городском водопроводе, «который при постоянно возрастающем населении города и постоянном уменьшении притока воды настолько истощился, что при бывшей в мае и июне 1886 года засухе Дума вынуждена была ограничить снабжение города водою».

Специальная городская комиссия пришла к заключению о необходимости переустройства существующего водопровода. В связи с чем контр-адмирал просил «отсрочить на два года погашение правительственных ссуд из полукопеечного сбора, всего на сумму 79 тысяч рублей». Число жителей к тому времени увеличилось почти до 40 тысяч человек.

В 1891 году ситуация как будто стала еще хуже. Контр-адмирал Лавров в докладе Александру III в числе основных проблем снова называет недостаток воды для жителей. В том числе из-за активного ее использования военными ведомствами в «ущерб населению», поэтому приходится прибегать «к запиранию кранов в течение полусуток и другим ограничительным мерам».

Градоначальник просит морское и военное ведомство прийти на помощь городу и ассигновать средства для расширения водосборных галерей.

Потратили 500 тысяч рублей, но всё плохо

Летом 1893 года водоотводные краны приходилось запирать с четырех часов дня и до шести часов утра. Между тем население всё росло, и к 1893 году в градоначальстве насчитывалось почти 47,8 тысячи человек вместе с квартирующими войсками.

«Источники, питающие существующий водопровод, из года в год прогрессивно оскудевают, между тем потребность в воде быстро возрастает. Минувшим летом Городское управление, несмотря на все принятые им меры, не могло удовлетворить население водою даже для питья и варки пищи, а потому вынуждено было нанимать ежедневно водовозов, которые подвозили гораздо низшую по достоинству воду из колодцев в нагорные части города», — говорится в отчете.

Для водоснабжения Севастополя было затрачено 500 тысяч рублей, но это «не привело к желательным результатам». Градоначальник снова сообщал, что у города нет средств.

Создали Особую комиссию

В 1895 году была образована Особая комиссия, которая должна была решить проблему с водой. Члены комиссии беспрестанно обсуждали вопросы технических изысканий, составления смет, проектов и подсчета стоимости.

Градоначальник Лавров предлагал «приступить безотлагательно к сооружению водопроводных устройств с весны 1897 года. Кроме того, самым больным местом в благоустройстве Севастополя он называл отсутствие мест для свалки нечистот. Городу приходилось для этих целей арендовать землю частного владельца. Мусор складывать было уже некуда, и при изменении ветра запах со свалки накрывал город. Все отбросы предлагалось скинуть в море, а для этого — построить канализационный коллектор из «целой сети труб длиною в несколько верст». При этом городской глава контр-адмирал Вальронт жаловался на отсутствие денег и просил военное и морское ведомство поучаствовать в финансировании.

Строительству водопровода мешали дожди и контрагенты

В 1898 году наконец-таки после долгих переговоров началось строительство нового Севастопольского водопровода (спустя 24 года после начала обсуждения). И тут же начались проблемы.

«Весной началась постройка нового Севастопольского водопровода, которую предполагалось закончить к концу года, но неисправность контрагентов, весьма задержавших доставку труб, а затем дожди и ненастье затормозили дело до весны 1899 года», — доложил императору Николаю II контр-адмирал Феодосьев.

Он же в отчете за 1899 год сообщил, что «закончена постройка водопроводной станции с главной магистралью, подающей воду в городской резервуар, и начато снабжение города водой по старым водопроводным сетям . Кроме того, на Базарной площади сделали что-то наподобие ливневки: обустроили каменную канаву с цементным дном для спуска дождевых вод в бухту, во избежание повторения затоплений домов, расположенных в Артиллерийской балке.

Нужна канализация, но денег нет

На рубеже 19-20 веков утилизация городских нечистот в Севастополе осуществлялась при помощи ассенизационных обозов. Емкости часто давали течь, и зловонные лужи то и дело появлялись на улицах. После ввода в эксплуатацию в 1899 году нового городского водопровода значительно увеличился и объем потребления воды, что привело к увеличению количества сточных вод и отходов. Существовавшая в городе система выгребных ям и поглощающих колодцев явно не справлялась.

В 1900 году в Севастополе проживало чуть более 63 тысяч человек. Отчет Феодосьева за этот год выглядит вполне оптимистично. Правда, появилась новая проблема: градоначальник ожидал развития инфекционных заболеваний благодаря новому водопроводу, «дающему обилие воды в городе и умножающему количество отбросов, заражающих почву, устранение чего возможно было бы устройством канализации, но осуществить это не по силам городу».

В 1907 году снова всё плохо: благоустройство города ухудшается, «мостовые, освещение, канализация, улучшение санитарных условий и т.п. остаются из года в год неудовлетворенными» — это уже докладывает генерал-майор фон Мореншильдт. К строительству очистных сооружений приступили только к 1910 году.

Балаклава — передовой город империи

Зато в Балаклаве дела обстоят прекрасно. «Балаклава стремится к поднятию курортного значения. В текущем, 1910 году на средства, отпущенные заимообразно Правительством, город вполне оборудовал водопровод, могущий обслуживать его с предместьем Кадыкой. Это ценное сооружение, само собою разумеется, даст городу большой плюс, в том же случае, если здесь пройдет дорога, намеченная проектом Ушкова, Балаклаву ожидает богатая будущность», — рапортует генерал-майор Кульстрема.

Градоначальник также упоминает, что Балаклава «является чуть ли не единственным в обширной России маленьким городком, имеющим всего до 3000 человек населения и обладающим в то же время водопроводом и электричеством».

Строят канализационные сооружения

В 1911 году строительство канализационных сооружений идет полным ходом и к ним присоединяются «частновладельческие имущества». Впрочем, домовладения не спешили присоединяться к центральной канализации, несмотря на закон об обязательности этой процедуры.

Пока шла стройка, Севастополь выглядел не слишком привлекательно: вся центральная часть города была изрыта глубокими канализационными каналами, во время дождя на улицах появлялась непролазная грязь, а в засуху поднималась масса едкой известковой пыли. Официальное же открытие городской канализации состоялось 14 мая 1913 года, к этому времени она уже объединяла 283 домовладения.

К 1914 году ситуация в городе выровнялась. Контр-адмирал Бурлей заявил императору, что на устройство городской канализации было потрачено свыше 217 тысяч рублей. Но, по сути, была канализирована лишь центральная часть города, в то время как в Южной его части, Корабельной стороне и Артиллерийской слободке продолжали использоваться выгребные ямы и поглощательные колодцы.

Не все домовладения присоединились к центральной канализации

В отчете за 1915 год городской глава сетует, что городская казна опустошена строительством канализации и возведением Романовского института физических методов лечения. В 1916 году контр-адмирал Бурлей признает: «санитарное состояние Градоначальства с проведением канализации и с постройкой холерного барака улучшилось. Число заразных заболеваний не превысило прошлого года и не носило характера эпидемий».

В последнем отчете за 1917 год сказано, что население градоначальства достигло более 102 тысяч жителей. Впрочем, благостную картину вскоре изменят исторические перемены.