Застройщика ЖСК «Скифия» требуют признать банкротом

«Фонд развития территорий» подал в суд заявление о признании несостоятельным (банкротом) ЖСК «Скифия» 12 декабря 2023 года. Заявление было принято к производству. Заседание по проверке его обоснованности состоится 7 февраля, говорится в документах Арбитражного суда Севастополя.

Учредителем «Фонда развития территорий» является Российская Федерация. Фонд защищает права граждан — участников долевого строительства.

Проблемная стройка

Жилой комплекс «Скифия» на ул.Военных строителей в Казачьей бухте на землях Минобороны должны были построить еще несколько лет назад. Возведение зданий началось на основании разрешения, выданного в 2012 году украинской инспекцией архитектурно-строительного контроля. Планировалось, что будет построено 30 домов с подземным паркингом. Стройка затрагивала сквер, созданный ветеранами Великой Отечественной войны в память о погибших защитниках. После начала работ там было вырублено свыше тысячи деревьев. Другой скандал «Скифии» был связан с братской могилой, которую застройщик намеревался подвинуть, чтобы не мешала.

На сегодняшний день дома кооператива находятся в разной степени готовности. За проблемной стройкой в Казачьей бухте пристально следят городская прокуратура и правительство города. Осенью прошлого года и.о. заместителя губернатора города Максим Жукалов обещал, что три дома сдадут в эксплуатацию в декабре.

Покупатели, которые приобрели в «Скифии» жилье, пытаются привлечь внимание к своей проблеме разными способами. Истории у многих из них похожи. Например, один из обманутых дольщиков сообщил, что семья купила квартиру в 2019 году, использовав материнский капитал. Срок сдачи дома по договору был намечен на четвертый квартал 2020 года, но этого так и не случилось.

В конце декабря в Арбитражный суд Севастополя поступило заявление от члена жилищно-строительного кооператива. Он хотел вступить в дело о признании ЖСК «Скифия» банкротом с суммой требований почти 3,7 млн рублей. Суд заявление не принял, так как оно было подано слишком рано.

«Поскольку процедура в отношении должника в настоящее время не введена, не утвержден арбитражный управляющий, подача заявления о включении в реестр требований кредиторов на данном этапе рассмотрения дела является преждевременной», — говорится в документах суда.