В школе по ночам нарушают закон о тишине

С сентября в столовой школы №57 по ночам стали очень громко печь булочки. Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимого уровня шума почти в два раза.

В редакцию «Севастопольской газеты» в декабре обратились жители дома №21 по ул.Тараса Шевченко. Они жаловались, что многолетнее вполне мирное соседство со школой неожиданно превратилось в кошмар. По ночам на школьной кухне стали включать шумную вытяжку. До этого столовая исправно работала, но гула «как на аэродроме» раньше не было.

— Сначала мы долго не могли понять, откуда по ночам доносится этот ужасный равномерный непрерывный гул с 11 вечера и до 10 утра. Его слышно даже с закрытыми окнами, а проветривать квартиру стало и вовсе невозможно. Такой звук невозможно терпеть и с ним невозможно смириться. Он слышен не во всём доме, а только в квартирах на верхних этажах, окна которых выходят на столовую. Ночью сделали замеры бытовым шумомером — он показал, что в комнате стоит гул выше 70 децибел, а на балконе и вовсе 90 децибел, — рассказал житель дома Максим.

Согласно «Закону о тишине» Севастополя, многоквартирные жилые дома относятся к защищаемым объектам и территориям. Нарушение тишины и покоя граждан там не допускается в рабочие дни с 22 часов и до 7 часов, а по выходным — с 23 и до 9 часов. Но для защищаемым объектов нормы еще строже: с 20 до 9 часов — в рабочие дни и с 19 до 10 часов — по выходным. Есть еще и «тихий час» днем.

Вообще по санитарным нормам, безопасный уровень шума в жилых помещениях в ночное время составляет 30 децибел. Если звук постоянно ночью превышен, то человеку наносится тяжелый вред здоровью.

— Найти взаимопонимание с администрацией школы нам не удалось. Директор ответила по телефону только один раз и выразила удивление, предложив проверить самим, что мы и сделали, даже пообщались с пекарем, правда, безрезультатно. На обращения, которые мы оставили на сайте школы, нам никто не ответил. Диалога не получилось, — рассказала еще одна жительница дома Татьяна.

Пришлось обращаться и в департамент образования, и в Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю. Последний отреагировал оперативно — сотрудница приехала в пять часов утра. Замеры были проведены по всем правилам, а причина вынужденной бессонницы людей установлена точно — шумит школьная столовая. Как оказалось, при включенном вентиляционном оборудовании в столовой школы №57 уровень звука превышен и достигает 59,3 дБа, что выше допустимого почти в два раза. При выключенном оборудовании шум сразу исчезает.

«По факту превышения нормативного уровня звука в адрес юридического лица ГБОУ «СОШ №57 с Реализацией Дополнительных Программ в области Искусств имени Дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я.» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства», — говорится в ответе территориального отдела Роспотребнадзора.

Есть спрос на выпечку

В свою очередь, «Севастопольская газета» направила запрос в департамент образования города.

Выяснилось, что «питание в школе осуществляется на основании договора на оказание услуг по организации горячего питания, заключенного общеобразовательным учреждением с индивидуальным предпринимателем А.С.Артеменко». Всего на пищеблоке с четырех утра до четырех часов дня работает девять человек. Пекарь работает по графику с 23 часов и до восьми утра и «данная необходимость возникла в связи с увеличением спроса на выпечку».

По информации из открытых источников, основной вид деятельности ИП А.С.Артеменко — «деятельность социальных столовых, буфетов и кафетериев», он обеспечивает питание нескольких школ.

«Похожие инциденты в других школах города отсутствуют. Дополнительно сообщаем, что проверка оборудования вытяжной вентиляции проводятся ежегодно перед началом учебного года», — написано в ответе департамента образования.

Кстати, подобных случаев даже по всей России наберется немного. Как правило, в школах по ночам не работают, а если и делают это, то не шумят. Например, несколько лет назад в Кировской области суд запретил использовать вытяжную вентиляцию в пищеблоке школы. При этом вытяжка гудела в дневное время.

— Мне не понятно, почему в школе по ночам внезапно стали печь булочки в огромном количестве? Мы 10 лет живем в этом доме и раньше школа работала нормально. Наверное, и сейчас можно было при желании как-то решить проблему, раз в других школах подобного нет. Получше стало только после визита санэпидемстанции — даже показалось, что нас наконец-таки спустя несколько месяцев услышали. Но в первый учебный день третьей четверти вытяжка снова загудела ночью, как будто и не было никакого предупреждения. И это уже какое-то издевательство, — рассказала жительница дома Анна.