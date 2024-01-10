Сказал, что нашел патроны на пустыре

В Севастополе полицейские изъяли у местного жителя 1668 патронов для стрелкового оружия.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю получили оперативную информацию, что 41-летний местный житель хранит дома крупную партию боеприпасов. При проверке полученные сведения подтвердились, подозреваемого задержали по месту жительства.

При осмотре домовладения в сейфе оперативники обнаружили и изъяли деревянный ящик с боеприпасами к стрелковому оружию. В ходе подсчета сотрудниками полиции было установлено, что мужчина незаконно хранил 1668 патронов калибра 7,62 мм. Проведенная экспертиза подтвердила, что они пригодны для стрельбы.

Мужчина пояснил, что нашел патроны во время прогулки на пустыре и решил оставить себе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». На время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.