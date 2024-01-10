Систему военного образования будут расширять

О планах по развитию и расширению сети военных образовательных учреждений в интервью корреспонденту «Красной звезды» рассказал главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов. – Подготовка специалистов по различным военно-учетным специальностям осуществляется традиционно в системе военного образования. Проводится плановая работа по совершенствованию сети учебных заведений, – отметил адмирал.

Он также сообщил о готовящемся открытии с 1 сентября 2024 года филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мариуполе и напомнил о

восстановленном в 2023 году заочном обучении в Военно-морской академии по программам высшей оперативно-тактической подготовки.

Также завершены мероприятия по реорганизации ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и выделению из него Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф.Ушакова в Калининграде.

– 29 ноября 2023 года училище зарегистрировано как самостоятельное высшее учебное заведение. Отмечу, что поддержаны предложения Главного командования ВМФ по воссозданию Высшего военно-морского училища подводного плавания и Морского корпуса Петра Великого, – сказал Н.Евменов.

Он упомянул и работу по совершенствованию научного комплекса, а также внимание к практической подготовке курсантов.

Так, в 2023 году в штурманских походах в 2023 году приняли участие порядка 1000 курсантов военно-морских учебных заведений и 142 воспитанника довузовских образовательных организаций ВМФ. Общая протяжённость штурманских походов составила более 32 тысяч морских миль. Учебные корабли в том числе пересекали Атлантику, посетили ряд стран Латинской Америки.

В интервью прозвучало, что, кроме сети высших военно-морских учебных заведений и довузовских образовательных организаций, Главное командование Военно-Морского Флота является ответственным заказчиком подготовки в 15 военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Сейчас в них проходят обучение свыше 5000 студентов по более чем 50 программам военной подготовки в интересах Военно-Морского Флота.