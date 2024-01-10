Севастополь еще больше подружится с Минском

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Севастополя и Минским городским Советом депутатов подписали в Москве на выставке-форуме «Россия».

Два города будут развивать отношения «в сферах общественно-политической жизни», сообщила пресс-служба заксобрания.

«Этим соглашением мы впервые закрепили дружеские отношения с представительным органом власти союзной Республики Беларусь», — заявил председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

По его словам, городской парламент будет взаимодействовать с минскими коллегами «по парламентской линии» и развивать культурные, экономические, туристические и образовательные связи, а также обмениваться опытом. Всего с 2014 года Севастополь подписал 27 соглашений о взаимодействии с законодательными органами регионов РФ и впервые — с республикой Беларусь.

Председатель городского Совета депутатов Минска Андрей Бугров в ответ отметил, что соглашение не только закрепляет юридическую составляющую отношений законодательной власти городов, но и «братские и дружественные связи, которые будут поддерживать жители Минска и Севастополя».

Постановление о необходимости заключения соглашения о сотрудничестве с Минским горсоветом заксобрание Севастополя приняло еще 22 июня 2023 года. Планировалось, что документ подпишут в Уфе на десятом форуме регионов России и Республики Беларусь 26-28 июня, но почему-то не подписали.