Новую транспортную сеть обещают проанализировать и доработать

И.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено отреагировал на обращения севастопольцев, которые жалуются в соцсетях на неудобства нововведений в работе общественного транспорта.

Он начал с того, что в дептрансе видят все обращения жителей города и напомнил, что разработкой новой транспортной сети сотрудники занимались на протяжении всего 2023 года, согласовывая вводимые нововведения на различных площадках и проводя общественные слушания.

По его словам, утвержденная маршрутная сеть содержит минимальные изменения, из 111 маршрутов произошла отмена четырех маршрутов, изменения схемы движения коснулись шести маршрутов.

Явным плюсом преобразований является решение о введении единого городского тарифа 24/30 рублей в городе и в пригороде.

– Мы сейчас получаем массу обращений, у нас работает мониторинговая группа департамента, каждое обращение обрабатывается. Кроме того, мы будем их не просто систематизировать, а по каждому принимать решение. Где возможно, мы увеличим интервалы движения, где-то поменяем схему движения общественного транспорта. На следующей неделе планируем, что рабочая группа департамента транспорта выедет на места, проверит и отработает на каждом маршруте каждый проблемный вопрос, – заверил П.Иено.

Он также напомнил, что по каждому отмененному маршруту разработана альтернативная схема.

В качестве примера он сослался на отмененный маршрут №17, который раньше двигался с Жидилова на 5-й километр через центр города. Альтернативой ему названы маршруты №1 и №26-а.

– Первый маршрут практически дублирует маршрут №17 до центра города, а на 26-а можно добраться до 5-го километра и там уже пересесть на другой общественный транспорт, – сказал П.Иено.

По его словам, изменения приняты для исколючения дублируемости и увеличения провозной способности маршрутной сети.

Еще одной проблемой на сегодня П.Иено считает недостаточную информированность населения.

Если говорить по 94-у маршруту, который идет из Балаклаву, в центр города. То теперь он следует без остановки и захода на 5-й километр для ускорения движения этого транспорта. Но при этом есть 9-й маршрут, который ходит с интервалом 5-10 минут до 5-го километра.

– Наша задача – проинформировать жителей, что поменялось. Это касается и 5-го километра, где поменялась схема посадки и высадки пассажиров, – сказал П.Иено.

Он также сообщил, что на площадке на 5=м километре находятся специалисты ГУП «Севэлектроавтотранс», которые могут помочь людям разобраться, где можно сесть на тот или иной маршрут, куда нужно идти.

– Мы в любом случае будем помогать. Если мы увидим, что мы не можем людям объяснить или необходимо внести изменения в действующую маршрутную сеть, мы это сделаем. Ни одно обращение не останется без внимания, – снова попытался успокоить пассажиров общественного транспорта замгубернатора.