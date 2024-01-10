Найденный кошелек нужно было вернуть владельцу

Мужчина поднял в магазине утерянный кошелек и забрал его себе. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«В полицию обратился 26-летний житель Москвы с заявлением о пропаже своего портмоне с четырьмя тысячами рублей, 300 долларами США, водительским удостоверением и паспортом. Как оказалось, мужчина потерял кошелек на выходе из магазина, а когда обнаружил пропажу и вернулся обратно, его уже не было», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сотрудники отдела полиции Гагаринского района изучили записи с видеокамер магазина и задержали 39-летнего ранее судимого местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».