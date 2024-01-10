На собор в Херсонесе установили новый крест

Точную копию креста, стоявшего до революции 1917 года на куполе Свято-Владимирского собора, установили на нем 30 декабря. Чин освящения креста совершил Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вместе сослужении благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюты и духовенства, сообщает пресс-служба Севастопольского благочиния.

Новый крест изготовлен в Москве с применением современных технологий, учитывающим агрессивную среду. Собор стоит на берегу моря.

Предыдущий крест, выполненный из черного металла с последующим золочением, также был копией дореволюционного, он был установлен на собор в 2001 году. С тех пор под влиянием агрессивного морского воздуха пришел в аварийное состояние. 20 декабря прошлого года его демонтировали.

В настоящее время ведется реставрация Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

Напомним, что реставрация собора, проведенная в начале 21 века, оказалась некачественной. В 2018-м Севастопольское благочиние заявило о необходимости новых реставрационных работ. Помощь в решении этого вопроса предложил фонд «Моя история», который заказал и оплатил обследование собора с помощью вибродиагностики. Как выяснилось, в здании течет крыша, ни одна из инженерных систем — отопление, вентиляция, электроснабжение, система безопасности, подсветка фасада и прочие — не работает. Из-за отсутствия вентиляционной системы в негодность пришли росписи. Из-за выпадения конденсата отслаивается штукатурка. Фундамент просаживается, под собором скапливается вода.