Лучший водолаз России живет и работает в Севастополе

Олег Ляльков признан лучшим водолазом МЧС России в 2023 году после победы в фестивале «Созвездие мужества». За годы работы севастополец провел под водой 3800 часов, принимал участие в сложных подводных работах.

«Карьеру начал в 16 лет. Первый спуск был после обучения по профессии водолаза, спасателя-аквалангиста. Это незабываемые впечатления, восторг. Понимаешь, что происходит погружение в непригодную для человеческой жизни среду, которая по-своему прекрасна. Это мне в душу и запало. После срочной службы устроился в военно-морские силы по контракту, обучился в школе водолазов. После службы перевёлся в МЧС, получив квалификацию «водолаз-взрывник»», — рассказал пресс-службе ГУ МЧС России по Севасптоолю водолаз седьмого разряда О.Ляльков.

Среди повседневных его задач — аварийно-спасательные и другие неотложные работы, в том числе по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов времён ВОВ. В 2017 году О.Ляльков был награжден орденом Мужества за самоотверженность и отвагу при выполнении сложнейшей подводной операции. Нужно было обезвредить магнитно-акустическую донную мину немецкого производства. Боеприпас LMB-1000 массой тысяча килограммов находился на морском дне на входе в Севастопольскую бухту: в 320 метрах от берега, на глубине 17 метров.

«Я идентифицировал мину. При обследовании оказалось, что она примерно на 30 процентов погружена в грунт. Чтобы подвести под неё стропы, приходилось прокапывать специальные тоннели. При этом ни в коем случае нельзя было ее сдвигать», — вспоминает водолаз.

Вариант уничтожения мины на месте пришлось исключить: в зону поражения попали бы подводный газопровод высокого давления, гидротехнические сооружения, объекты флота и фермы по разведению моллюсков. Потому боеприпас переместили в открытое море, затопили на максимально возможную глубину и успешно выполнили дистанционный подрыв.

Максимальная глубина, на которой О.Лялькову довелось работать — 57 метров. В 2023 году он участвовал в операции по разминированию теплохода «Жан Жорес», затопленного в годы Великой Отечественной у берегов Феодосии, а также в подъеме многотысячного арсенала боеприпасов со дна севастопольской бухты Гильзовая. Подобные мероприятия в бухте проводятся уже третий год подряд.

«Больше 10 тысяч боеприпасов мы подняли из бухты Гильзовая. Стоит там только снять грунт — и видишь их, лежащие сплошными рядами. А еще в Новороссийске при очистке пляжей мы уничтожили множество взрывоопасных предметов разных калибров. В Сочи при поисковых работах на дне нашли самолет с авиабомбами. По номеру двигателя определили, в каком году, откуда он взлетал, кто был летчиком», — рассказал О.Ляльков.

Севастопольские водолазы стабильно держат высокую профессиональную планку: в 2016, 2020 и 2022 годах за ними также было признано первенство в номинации «Лучший водолаз» фестиваля «Созвездие мужества».