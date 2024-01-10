Изменили правила экзаменов на водительские права

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — говорится в постановлении правительства РФ.

Сдать будет легче

Ошибок на экзамене в ГИБДД можно будет сделать больше. Новые правила подразумевают увеличение разрешенных штрафных баллов (с пяти до семи), при наборе которых кандидату выставляется оценка «не сдал».

Кому сдать не получится

Согласно документу, водителей, у кого еще не закончился срок лишения прав за пьяную езду, не допустят сдавать экзамен в ГИБДД на другие водительские категории. Они смогут это сделать только по истечению срока наказания.

Права не получить и тем, кто не явился в военкомат по повестке. Решения об ограничении на сдачу экзамена на водительские права, равно как и решения об их отмене, будут фиксироваться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке или состоящих на воинском учете.

Со старым паспортом и медсправкой на права не сдать. Если во время сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медицинской справки, то процесс остановят, пока кандидат не предъявит действующие документы.

Спешить не нужно

Национальные и международные водительские удостоверения нужно будет заменить в течение года. С 1 апреля 2024 года заработают изменения в статьи 25 и 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения». С этого момента иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признавать недействительными в России в следующих случаях: по истечении одного года с даты получения либо приобретения лицом, являющимся (являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство; по истечении года после получения таким лицом гражданства России; по истечении одного года с даты первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Россию их владельца-россиянина.

Исключение коснется только граждан России, которые получили права в Белоруссии, и, наоборот, — граждан Белоруссии с российскими правами, которые получили вид на жительство в России. Их изменения никак не затронут.

Медкомиссия обязательна

Важно, что перед оформлением документа придется пройти медкомиссию на права: документ можно получить только при наличии медицинской справки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

На автобус — с годом водительского стажа

Еще одно изменение коснется получения водительских прав в категории D — автобус. Для получения прав в этой категории должен быть стаж вождения в категориях В и С не менее года.