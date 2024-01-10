Береговые войска оснастят ракетными комплексами нового поколения, а бригады морской пехоты переформируют в дивизии

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью «Красной Звезде» об основных направлениях развития ВМФ, в том числе береговых войск и морской пехоты.

Основным направлением развития береговых войск станет их оснащение береговыми ракетными комплексами нового поколения — БРК «Бал» и БРК «Бастион».

— Это уже позволило увеличить ударные возможности Военно-Морского Флота по поражению надводных кораблей противника в ближней морской зоне, — сообщил Н.Евменов.

Адмирал также отметил, что в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты. А полк морской пехоты Каспийской флотилии планируется переформировать в бригаду.

Главком коснулся темы развития береговой инфраструктуры, напомнив о недавней проверке ее состояния Каспийской флотилии и Тихоокеанского флота. Работа по развитию системы базирования развернута и ведется по нескольким основным направлениям. Так, на Черноморском флоте основные усилия направлены на совершенствование и наращивание системы базирования в Новороссийске и в Крыму.