За год обещают достроить знаковые объекты

В рамках Дня Севастополя на выставке-форуме «Россия» губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о перспективах реализации знаковых проектов в городе в наступившем 2024 году.

По словам губернатора, программа прошлого года выполнена по финансированию почти на 100%, построено более 20 объектов. В их числе четыре детских сада, три физкультурно-оздоровительных комплекса, две новые школы, две поликлиники. Всего же с марта 2014 года, когда Севастополь вернулся в Россию, в городе построено около 120 объектов.

В числе проектов, которые находятся в стадии реализации, глава города первым назвал строительство «Нового Херсонеса».

— В этом году фактически будет завершен проект «Новый Херсонес». Первая часть проекта — Школу искусств и филиал «Артека» — мы открыли в 2023 году. Весь основной комплекс будет достроен летом этого года. В Севастополе запущена большая стройка, много было дискуссий по этому поводу, все уже видят результат и понимают, что это будет местом привлечения новых интересов и новым местом притяжения для туристов и гостей города, — пообещал М.Развожаев.

Медицинский кластер

По словам губернатора, больницу скорой помощи и онкологический центр достроят до конца 2024 года. В 2025 — начнут установку оборудования и сдадут.

Нашли вариант для Исторического бульвара

Как сообщил М.Развожаев, для него принципиальным вопросом является завершение затянувшегося ремонта Исторического бульвара.

— Мы уже почти нашли вариант ускорения реализации этого проекта — решение вопроса с финансированием. Для меня лично будет очень важно приведение в порядок Исторического бульвара. Считаю, что к 10-летию Русской весны мы должны привести в порядок Исторический бульвар. Это то, что горожане давно ждут, — сказал глава города.

Он объяснил, что были сложности, связанные с федеральным статусом Исторического бульвара и поиском финансирования.

— Сейчас есть понимание, как привлечь финансирование для реализации этого проекта, и в этом году мы должны это сделать. Мы знаем, это очень знаковый объект в Севастополе, — сказал М.Развожаев.

Вернут к жизни лагерь «Чайка»

Детский лагерь в Батилимане — еще один объект, упомянутый в ходе пресс-конференции в рамках Дня Севастополя.

— В этом году, я надеюсь, мы начнем проектирование, и в этом же году должны закончить. А в следующем году можем начать реконструкцию нашего детского лагеря «Чайка», который передан городу. Это большой красивый лагерь, прежде всего, для севастопольских детей, его нужно сделать круглогодичным центром.

«Матроса и солдата» приведут в порядок

Культурный кластер на мысе Хрустальном — еще один знаковый объект в Севастополе, названный М.Развожаевым. Там завершается строительство оперного театра и академии балета. В этом году должно начаться строительство еще и музея героической обороны Севастополя, который должен появится около памятника «Матросу и солдату».

Будет выполнена реконструкция и самого памятника. Его приведут в порядок к 80-летию освобождения Севастополя, пообещал губернатор.