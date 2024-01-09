Уроженцам Севастополя упростили получение российского гражданства

Граждане Украины и лица без гражданства, которые родились и проживали в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года, могут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Такой закон в начале января подписал президент России Владимир Путин.

Получить российский паспорт смогут граждане Украины, которые не имеют гражданства другой страны, родившиеся и проживавшие в Крыму и в Севастополе, но покинувшие регионы до 18 марта 2014 года. Указ также касается уроженцев Крыма без гражданства, а также граждан Украины и лиц без гражданства, у которых есть документ, подтверждающий право находиться в России, или участвующих в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в РФ, говорится в указе президента.

С мая 2019 года действовал упрощенный порядок получения гражданства для граждан Украины, проживавших в Крыму и в Севастополе до марта 2014 года. Новый указ дает такое право также покинувшим Крым и Севастополь до марта 2014 года.

При подаче документов нужно будет предоставить свидетельство о рождении в Крыму или Севастополе или подтвердить факт постоянного проживании на полуострове до 2014 года.

Кроме того, согласно новому указу, гражданство РФ в упрощенном порядке смогут получить граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.