Три кандидата на должность Президента России получили удостоверения о регистрации

Успешно прошли этап регистрации лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и Николай Харитонов, выдвинутый съездом КПРФ. Они зарегистрированы кандидатами в президенты РФ и получили удостоверения о регистрации установленного образца.

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 5 января председатель ЦИК России Элла Памфилова напомнила, что 1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов на должность Президента Российской Федерации. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов: девять — от политических партий и 24 — от граждан, заявивших о своем самовыдвижении. Из них в ЦИК России подали документы 15: девять кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и шесть самовыдвиженцев. Четверо кандидатов в кандидаты не выполнили требования закона и уже получили отказ, сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

«Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов», — объявила на заседании Э.Памфилова.

Самый короткий путь к избирательному бюллетеню у представителей парламентских партий. Подписи избирателей в поддержку им не требуются, поскольку их политические силы представлены фракциями в Госдуме. 5 января комиссия зарегистрировала двух представителей парламентских партий — лидера ЛДПР Л.Слуцкого и члена партии «Новые люди» В.Даванкова. А 9 января был зарегистрирован Николай Харитонов, выдвинутый кандидатом от партии КПРФ.

Таким образом, все кандидаты, которые имели право выдвигаться на пост президента без сбора подписей, успешно прошли этап регистрации.

Остальные участники президентской гонки, включая действующего главу государства Владимира Путина, должны сдать в ЦИК подписные листы. Самовыдвиженцы — не менее 300 тысяч подписей, представители непарламентских партий — по 100 тысяч. Крайний срок сдачи подписных листов — 18.00 31 января. Затем у Центризбиркома будет 10 дней на проверку подлинности подписей и данных избирателей. По итогам комиссия примет решение о регистрации кандидатов.

Имена всех, кто попадет в избирательный бюллетень, станут известны не позднее 10 февраля. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.