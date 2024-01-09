Шесть тысяч подписей за Путина передали в Москву

В поддержку кандидата в Президенты России Владимира Путина из Севастополя 5 января отправили в ЦИК шесть тысяч подписей. Осталось собрать еще полторы тысячи.

Подписная кампания стартовала 23 декабря. Отправлять подписи в ЦИК будут по мере сбора, рассказала сопредседатель регионального избирательного штаба и доверенное лицо Владимира Путина Лариса Мельник.

«Вот многие задают вопрос, каков среднестатистический человек, который отдает свой голос в поддержку нашего кандидата. Как правило, это люди старшего поколения. Но радует, что в этом году очень активна молодежь», — отметила Л.Мельник.

Сбор подписей в Севастополе продлится до 21 января.

По закону для регистрации кандидатом самовыдвиженцу нужно собрать 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в каждом регионе. Последний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.