С ремонтом Таврической лестницы в срок не уложились

Завершить очередной ремонт Таврической лестницы севастопольцам обещали к концу 2023 года, но этого так и не случилось.

Строительные работы в самом центре города на объекте культурного наследия продолжаются под вздохи жителей города и возмущение севастопольского специалиста в области археологии и реставрации Анатолия Туманова. По его мнению, многое на лестнице делается неправильно.

— Я не сомневаюсь, что в итоге Таврическая лестница будет выглядеть новой и красивой, но это уже не будет памятник постройки начала 50-х годов прошлого столетия. Как известно, лестницу проектировал архитектор Швабауэр, однако в теперешнем ее виде с лестницы, вероятно, придется снимать охранный статус памятника культурного наследия, — прокомментировал ситуацию А.Туманов.

По его мнению, строителям не нужно было снимать ступени, тем более все. Участок, который подвергся переделке во время реконструкции улицы Большой Морской, определенно следовало оставить. Реставратор убежден, что этот участок в конечном итоге был сделан нормально, он уже стоял на фундаменте. А.Туманов также уверен, что не стоило демонтировать ступени из красного гранита и на нижнем участке лестницы, они также стояли на фундаменте, и в целом были в хорошем состоянии.

При этом реставратор сослался на пункт 11 Международной хартии по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская хартия), принятой в 1964 году, в котором говорится, что «наслоения разных культур, привнесенные в архитектуру памятника, должны быть сохранены, поскольку единство стиля не является целью реставрации». Иначе говоря, перестройка такого объекта не допускается, и производимый теперь ремонт нарушает многие принципы реставрации.

В качестве одного из примеров он привел демонтированные исторические ступени. Их нелицевые стороны были обработаны таким образом, что при установке достигалась хорошая сцепка с землей, на которой устраивали лестницу. За счет этого ступени были надежно закреплены, никуда не смещались и не проседали. Теперь строители зачем-то придумали устроить под лестницей фундамент, в результате чего «родные» ступени перестали помещаться на прежнем месте. Строители не придумали ничего иного, как попросту отпилить лишние части.

— Ступени являются предметом охраны, никакого физического воздействия к ним применять нельзя. Их можно было разве что кисточками почистить от грязи. Однако, улучшатели грубо нарушили все реставрационным требования, — высказал негодование А.Туманов. Он также выразил сомнения в компетентности данной подрядной организации в производстве такого уровня работ.

— Я не уверен, что они делали какие-то обмеры, чертежи, фиксацию до начала работ. Просто снесли все и делают новодел, — резюмировал А.Туманов.