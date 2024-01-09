Ремонт поликлиники на Ерошенко завершен

«Завершен капитальный ремонт поликлиники №2 по ул. Ерошенко, 11. Работы выполнены в полном объеме: завершен ремонт и усиление фундаментов, лестниц, площадок, крылец, заменены окна и двери. На объекте проведены кровельные, фасадные работы, полностью заменены все инженерные сети», — написал в своем телеграм-канале в конце декабря и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

Он уточнил, что на объекте также были проведены работы по устройству доступной среды для маломобильных пациентов, а также благоустройство прилегающей территории.

Торжественное открытие отремонтированной поликлиники запланировано на январь.

Капитальный ремонт трехэтажного здания поликлиники на ул.Ерошенко был начат в начале 2020 года. Сдать объект обещали к концу того же года. Но подрядчик сроки сорвал, контракт был расторгнут, затем на строительство вышел другой подрядчик, также не справился, проектно-сметную документацию пришлось корректировать. При этом ремонт поликлиники велся поэтапно, чтобы прием пациентов не прекращался.