Права 2014 года пока менять не нужно

Водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в 2024 и 2025 годах, менять пока не нужно. Документы будут действительны еще три года.

«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. При этом автомобилистам в ГИБДД обращаться не надо — срок действия водительского удостоверения продлится автоматически.

Инициатором продления выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России, а соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано в конце декабря на портале правовой информации и уже вступило в силу. В правительстве РФ объясняют, что такие послабления направлены на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.

Данное решение особенно актуально для севастопольцев и крымчан. Массовую замену водительских удостоверений, выданных на Украине, на российские и перерегистрацию автомобилей в Крыму и Севастополе проводили с апреля 2014 года. И через 10 лет снова планировалась массовая замена документов. Теперь такая необходимость отпала еще на три года.

Осенью 2023 года в ГИБДД по Севастополю предлагали жителям города заранее поменять водительское удостоверение, чтобы в 2024 году не пришлось отстаивать огромные очереди в МРЭО.