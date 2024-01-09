Крым стремится к идеальному качеству мобильной связи

Для улучшения качества мобильной связи в Крыму было построено и модернизировано более 550 базовых станций мобильной связи. Сейчас станции возводят на основных инфраструктурных объектах полуострова.

«Ведется строительство базовых станций на основных инфраструктурных объектах, таких как автомобильная трасса «Таврида» и железнодорожная магистраль Симферополь – Джанкой – Крымский мост», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Всего за последние годы в Республике Крым было построено 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи и еще 314 объектов связи модернизировано до современного уровня технологии LTE (4G).

По некоторым данным, с 2014 года по 2021 год в Крыму было построено всего 20 базовых станций, а основной пик их строительства и модернизации пришелся на последние пару лет.

«Республика Крым — курортный регион, поэтому нам необходимо обеспечить наших гостей качественной мобильной связью. Над решением вопросов, связанных с данным направлением, работаем совместно с федеральным центром», — заявил С.Аксенов.

На данный момент в Крыму работают четыре местных оператора связи. Крупные российские операторы — МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «Tele2» на полуострове не присутствуют.