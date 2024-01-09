Компенсации по ущербу от шторма выплатят до 15 февраля

Власти Крыма намерены до 15 февраля завершить работу по выплатам компенсаций жителям полуострова за ущерб, нанесенный штормом в конце ноября — начале декабря 2023 года.

«В Республике Крым продолжается обработка заявлений от граждан, пострадавших в результате стихии в ноябре 2023 года. По уточненным данным, заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тысяч. При этом 77 тыс. человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Еще 120 тыс. человек получат выплаты в ближайшее время — заявка в Министерство финансов РФ уже сформирована. До 15 февраля эта работа будет полностью завершена», — цитирует публикацию главы республики Сергея Аксенова в телеграм-канале ТАСС.

Глава Крыма уточнил, что свыше 600 обращений от крымчан отклонили по разным причинам.

Также в Крыму уже определили подрядчиков по восстановлению набережных, на некоторых объектах работы начаты. По словам С.Аксенова, к началу курортного сезона полностью закончить ремонт не смогут, о том, где будут действовать ограничения, жителям и гостям республики сообщат дополнительно.

Ранее глава Крыма сообщал о том, что общая сумма ущерба, нанесенного штормом береговой инфраструктуре, оценивается от 40 до 42 млрд рублей.

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с в ночь на 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Республику Крым, где оставила без электроснабжения почти 1,2 млн жителей. Из затопленных жилых домов в первые часы были эвакуированы 445 человек, всего было подтоплено более 200 домов. Восстановительные работы затрудняла штормовая погода в течение недели.