Каждый новорожденный опять получит подарок

Городское правительство на 2024 год выделило около 13 млн рублей на 2200 подарочных наборов для младенцев, рожденных в Севастополе.

Тендер на подарочные наборы для новорожденных размещен на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию в набор войдут самые необходимые вещи: подгузники, ватные палочки, влажные салфетки, шампунь, ползунки, носки, пена для купания с экстрактами череды, ромашки и лавандового масла, купальная пеленка, крем от опрелостей, погремушка, мочалка, чепчик, слюнявчик, комбинезон и многое другое.

Традиция вручать подарочный набор новорожденным была возобновлена в Севастополе более трех лет назад. Тогда к разработке наполнения подарка привлекли городских общественников. Комплекты вручают в роддоме при выписке. В случае рождения двух и более детей, родители получат подарочный набор на каждого младенца. Кроме этого с октября 2021 года каждому малышу, появившемуся на свет в городском роддоме, вручают памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе».

В Севастополе за 11 месяцев 2023 года родилось 3481 детей.