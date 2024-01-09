Беспилотники «Сарган» и «Стрекозу» показали на выставке «Россия»

Беспилотные аппараты «Сарган» и «Стрекозу», разработанные в центре «Мореагробиотех», представил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на открытии дня города в ходе выставки-форума на ВДНХ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО «Платформа национальной технологической инициативы» проработать создание в регионах центров поддержки производства и испытаний беспилотников. М.Развожаев на ПМЭФ обсудил идею создания подобного центра в Севастополе со спецпредставителем президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрием Песковым. Летом 2023 года севастопольская команда успешно защитила проект по созданию научно-производственного центра «Севастополь» для производства беспилотных летательных аппаратов.

«Научный образовательный центр мирового уровня «Мореагробиотех», который мы вместе создали с Республикой Крым, сегодня мы здесь активно занимаемся разработкой беспилотных технологий. <...>Сосредоточились на морских беспилотных аппаратах. Здесь вы видите «Сарган» и «Стрекозу» — это два беспилотных аппарата, которые в лабораториях университета разрабатываются. Конечно, мы хотим, чтобы наши морские беспилотники севастопольские потом пополнили наш флот, выполняя специальные задачи, и решали гражданские задачи», — цитирует губернатора ТАСС.

М.Развожаев отметил также перспективы развития Севастопольского морского завода — крупнейшего предприятия судоремонта и судостроения Крыма. По его словам, в советские времена на предприятии трудились более 10 тысяч человек, однако в составе Украины оно пришло в запустение.

«Обсуждаем новое будущее завода. То, что завод сохранится и будет развиваться, мы не сомневаемся», — добавил глава Севастополя.

Ранее в пресс-службе правительства города сообщили, что АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» возобновит строительство судов в 2024 году. Первыми планируется заложить зерновозы водоизмещением 40-60 тысяч тонн. Также запланирована модернизация предприятия к середине 2024 года.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.