Вандалы разрисовали орудие на 11-й батарее

Чтобы нарисовать котика на орудии потребовалось краска восьми цветов и довольно продолжительное время.

В ночь на 7 января вандалы разрисовали корабельное орудие периода Великой Отечественной войны, установленное на открытой площадке на улице Адмирала Владимирского, а также оставили надписи на ограждающей комплекс подпорной стене.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор музея Владимир Семенов, он ушел с батареи накануне вечером. Надписи и рисунки обнаружились утром следующего дня. Он сразу обратился в полицию.

В.Семенов также охарактеризовал характер нанесенного ущерба. На бронекожух орудия был нанесен рисунок красками из баллончиков восемью(!) цветами, что исключает случайное хулиганство. Вероятно, акция была подготовлена заранее и, судя по всему, заняла продолжительное время. Однако никто из жителей домов на улице Адмирала Владимирского ничего не заметил.

На случившееся отреагировали многочисленные друзья В.Семенова, все они предлагают свою помощь по восстановлению орудия. Кто-то — деньгами, кто-то готов потрудиться на восстановлении испорченного орудия.

Проблема в том, что кожух нужно красить специальной корабельной краской, в простом магазине стройматериалов ее не купишь. Именно поэтому директор музея обратился к представителям Черноморского флота, которые обещали ему оказать содействие.

— В полиции мне сказали, что вандала уже вычислили. Известно, что это не севастополец, а некий гастролер, который ездит по разным городам и занимается таким неприглядным делом, — рассказал В.Семенов.

Что касается надписей на стенах, то они, вероятно, означают некую подпись латинскими буквами. Связаны ли они с рисунком на корабельном орудии, пока сказать трудно.

Заметим, что подобный случай порчи военных экспонатов в Севастополе уже имел место в мае 2021 года. Вертолеты в парке «Патриот» на Радиогорке были разрисованы такими же разноцветными котиками. Аналогичный рисунок в то же время появился и на подпорной стенке у перехода на Красном спуске.

Нашли ли тогда «художника», выяснить у пресс-службы парка редакции не удалось, из-за продолжающихся выходных.