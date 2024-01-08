В Севастополе запустили очередной Елковорот
Сдать ставшие ненужными после празднования Нового года сосны и ели можно в специально организованных пунктах их приема.
Еще недавно украшавшие дома севастопольцев новогодние деревья теперь предлагают не выбрасывать в мусорники, а сдать на переработку. Специально для этого в городе пройдет акция «Елковорот».
Для этого организуют стационарные пункты приема елок, которые будут работать в круглосуточном режиме с 12 по 22 января по адресам:
— ул.2-й Обороны, в районе остановки «Сады»;
— пл.Кровелецкого, в районе кинотеатра «Моряк» (Северная сторона);
— ул.Павла Силаева, в районе Славянского рынка;
— пр.Героев Сталинграда, в районе дома №60.
Кроме того, 20 и 21 января с 10.00 до 16.00 будут работать интерактивные пункты с участием волонтеров:
— улица Героев Сталинграда, 46А;
— пешеходный переход на Сталинградском рынке;
— площадь 50-летия СССР, напротив кинотеатра «Россия»;
— проспект Генерала Острякова, 144 — площадка напротив киоска «Царь-Хлеб»;
— площадь Лазарева;
— Балаклава, улица Новикова, 30, сквер с Пегасом;
— Инкерман, сквер у Дома культуры;
— пр.Победы, 1А — экопарк «Лукоморье» (работает как стационарный пункт с 12 января по графику работы экопарка);
— улица Богданова, 15, вход на Богдановский рынок.
Устроители акции обещают, что измельченные стволы и хвоя деревьев будут использованы для подкормки животных и в качестве мульчи для растений в питомниках.