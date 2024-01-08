В Севастополе запустили очередной Елковорот

Сдать ставшие ненужными после празднования Нового года сосны и ели можно в специально организованных пунктах их приема.

Еще недавно украшавшие дома севастопольцев новогодние деревья теперь предлагают не выбрасывать в мусорники, а сдать на переработку. Специально для этого в городе пройдет акция «Елковорот».

Для этого организуют стационарные пункты приема елок, которые будут работать в круглосуточном режиме с 12 по 22 января по адресам:

— ул.2-й Обороны, в районе остановки «Сады»;

— пл.Кровелецкого, в районе кинотеатра «Моряк» (Северная сторона);

— ул.Павла Силаева, в районе Славянского рынка;

— пр.Героев Сталинграда, в районе дома №60.

Кроме того, 20 и 21 января с 10.00 до 16.00 будут работать интерактивные пункты с участием волонтеров:

— улица Героев Сталинграда, 46А;

— пешеходный переход на Сталинградском рынке;

— площадь 50-летия СССР, напротив кинотеатра «Россия»;

— проспект Генерала Острякова, 144 — площадка напротив киоска «Царь-Хлеб»;

— площадь Лазарева;

— Балаклава, улица Новикова, 30, сквер с Пегасом;

— Инкерман, сквер у Дома культуры;

— пр.Победы, 1А — экопарк «Лукоморье» (работает как стационарный пункт с 12 января по графику работы экопарка);

— улица Богданова, 15, вход на Богдановский рынок.

Устроители акции обещают, что измельченные стволы и хвоя деревьев будут использованы для подкормки животных и в качестве мульчи для растений в питомниках.