На одну зарядную станцию приходится девять электромобилей

Общее количество официально зарегистрированных в Севастополе электромобилей достигло 242 единицы. Для их обслуживания в городе теперь имеются 27 высокоскоростных зарядных станций.

Такие данные сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил быстрый рост количества электромобилей в регионе. На начало 2022 года их было 38, то есть за два года электромобилей у севастопольцев стало почти в шесть раз больше.

Губернатор также считает необходимым учитывать интересы приезжающих в город на электромобилях туристов, что требует дальнейшего увеличения зарядных станций. В 2023 году их стало на 16 больше. В 2024-м планируется построить еще пять.

Среди комментариев к посту губернатора есть просьба установить электрозарядки на Северной стороне.

Еще один комментарий касается применения разъема японского стандарта CHAdeMO. Он используется для зарядки большинства бюджетных электромобилей японского, американского и частично европейского производства. Так вот, в Севастополе на ряде зарядных станций именно этот разъем почему-то заменен на еще один европейский, что, по мнению автора комментария, не позволяет заряжать большинство имеющихся у севастопольцев электромобилей.

В конце декабря 2021 года Правительство РФ утвердило перечень территорий для проведения пилотного эксперимента по созданию быстрой зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В перечень территорий включен и Севастополь.

Город за одну построенную электрозаправку компенсирует инвестору 60% затрат, но не более 1,86 млн рублей. На технологическое присоединение компенсирует 30%, но не более 900 тысяч рублей.