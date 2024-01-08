Маршруты 11 и 11а просят продлить до кладбища

Новая транспортная схема, начавшая действовать с 1 января 2024 года, уже вызвала ряд замечаний и нареканий жителей Севастополя. К некоторым изменениям жителям города придется еще привыкнуть или попытаться приспособить их под свои нужды.

В департаменте транспорта обещали реагировать на все вопросы, которые возникнут при внедрении новой транспортной схемы. И вопросы не заставили себя долго ждать.

Один из них касается новых автобусных маршрутов №11 и №11а, которыми чаще других пользуются жители Корабельной стороны — проспекта Победы и улицы Горпищенко.

Оговоримся, что прежде троллейбусы №11 и 11а ходили по совершенно иной схеме, так что автобусы №11 и 11а — им никакая не замена, а введены в связи с отменой автобусов №17 и №20.

Заменить-то заменили, однако без «но» тоже не обошлось. Новые автобусные маршруты оказались короче прежних. Если раньше автобусы №17 и №20 следовали до поселка Кальфа (городское кладбище), то теперь конечной остановкой 11 и 11а определен 5-й километр Балаклавского шоссе.

О восстановлении маршрута прежней продолжительности — до кладбища — жители города и просят. С ремаркой, «чтобы тем самым компенсировать отмену прежних маршрутов №17 и №20».

В группе «Севтролл» в соцсети Вконтакте даже провели голосование за идею продления. Выяснилось, что 60% голосовавших считают эту идею отличной, и только 12% с ней не согласны.