Город Героев на выставке «Россия»

Утром в 75-м павильоне на стенде Севастополя торжественно подняли флаг города и спели гимн. В течение дня гости выставки смогут поучаствовать в интерактивных программах, мастер-классах, посмотреть выступления реконструкторов, посетить образовательные лекции. Одну из них, проведет севастополец космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

Одним из ярких событий этого понедельника станет флотская свадьба: жених и невеста победили в конкурсе пар из офицерских династий.

Вечером состоится грандиозный концерт «Севастополь — Город Героев», где выступят лучшие коллективы города и победительница телевизионного проекта Первого канала «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля. В 18.00 на телеканале СТВ можно посмотреть его прямую трансляцию.

В павильоне «Дом российской кухни» пройдет кулинарный мастер-класс и дегустация вин региона.

«Сегодня на выставке-форуме «Россия» — День Севастополя. Для меня и моей команды большая честь и радость сегодня представлять и рассказывать всей России о нашем Городе-Герое!» — написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

В Днях Севастополя вместе с губернатором принимают участие его заместители, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, сенатор Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы Татьяна Лобач и Дмитрий Белик, руководитель Исполкома регионального штаба движения «Народный фронт» Лариса Мельник, депутаты заксобрания и 75 севастопольских школьников, получившие возможность приехать на выставку за достижения в учебе, спорте и общественной жизни. Почетные гости мероприятия — народный артист России Владимир Машков и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

В ноябре 2023 года в Москве на территории ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия». На ней регионы страны рассказывают о своих достижениях. Для гостей организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля.