Электромобиль на базе «Газели» соберут в Крыму в 2024 году

Крымское научно-производственное предприятие «Элькафа» до лета 2024 года соберет опытный образец электромобиля на базе «Газели» и летом приступит к его опытной эксплуатации.

«Газель» мы считаем одной из самых перспективных платформ для нашего набора компонентов. До лета 2024 года уже планируем сделать опытный образец «Газели» с нашим набором компонентов, то есть это будет электрическая «Газель». Планируется сделать пробег не менее 200 км на одном заряде, планируемая максимальная скорость — не менее 80, а то и 90 км/ч», — рассказал ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

Он уточнил, что подобные электромобили предполагается проверить на маршрутах дистрибьюторских компаний, которые занимаются ежедневными перевозками промышленных и продовольственных товаров внутри города. По расчетам в горизонте семи лет, эксплуатация электрической «Газели» обойдется в 4-5 раз дешевле по сравнению с дизельной.

«За семь лет машина проезжает 525 тысяч км, это в день 250 км. За это время у дизельной «Газели» километр пробега стоит 9,6 рубля, а у электрической — 2,4 рубля. Мы уже показывали эти цифры в Симферополе нашим дистрибьюторским компаниям, они очень заинтересованы в начале опытной эксплуатации таких машин у себя. Поэтому договоренности предварительные есть, осталось только закончить испытания, доработать, создать опытные образцы и отдать в опытную эксплуатацию. Это, я думаю, будет лето 2024 года», — уточнил М.Демурия.

Ранее крымское научно-производственное предприятие «Элькафа» начало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования в электромобили автомобилей УАЗ. В 2024 году предполагается выпустить до 100 первых отечественных электровнедорожников на базе УАЗ-452 СГР («Буханка»).