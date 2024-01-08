Для комплексного развития территорий появилось больше возможностей

С 1 января 2024 года вступил в силу федеральный закон, который расширяет возможности применения механизма комплексного развития территорий (КРТ) в регионах России, а также упрощает некоторые процедуры КРТ, сообщила пресс-служба кабмина.

«Мы продолжаем сокращать сроки реализации строительных проектов за счет упразднения излишних процедур и документов. Например, больше не нужно специально для реализации проекта утверждать документацию по планировке территорий, если эти документы уже имеются. Также принятые изменения позволят опережающими темпами утверждать градостроительную документацию, а значит, реализовывать проекты КРТ в более короткие сроки», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Еще одно нововведение — детально урегулирован порядок комплексной застройки операторами КРТ — юридическими лицами, которые могут быть созданы для этих целей как федеральными, так и региональными и местными органами власти. Запрос на регулирование деятельности таких юридических лиц поступал от многих регионов.

Также законом уточняются полномочия по реализации проектов КРТ федеральными институтами развития — ППК «Фонд развития территорий» и «ДОМ.РФ».

Вице-премьер подчеркнул, что комплексное развитие территорий — многофункциональный механизм, позволяющий развивать городские пространства.

«Сегодня КРТ — одно из ключевых направлений градостроительного развития. Оно позволяет обновлять уже существующую застройку и инфраструктуру, проводить благоустройство, доукомплектовать городские территории недостающими социальными объектами и так далее. У этого механизма большие возможности и большое будущее, поэтому важно проводить работу по его совершенствованию», — считает М.Хуснуллин.