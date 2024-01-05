Неразорвавшуюся ракету будут вывозить утром

«Информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ подтверждена. Утром специалисты начнут работу по её транспортировке на полигон для уничтожения», — сообщил М.Развожаев в соцсетях после полуночи.

В селе Черноречье, где часть ракеты упала в реку, в зону эвакуации попало 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. Для них уже развернут пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета на полигон начнутся утром.

Из поврежденного осколком ракеты частного дома на ул.Глухова эвакуирована семья из трех человек. Ранее сообщалось о госпитализации пострадавшего здесь мужчины и необходимости оказания психологической помощи шестилетнему ребенку.

Управляющая компания «Стрелецкая бухта» провела мониторинг территории в районе бухты Песочной — искали обломки взрывоопасных предметов и повреждения многоквартирных домов. Информация о падении здесь сбитых ракет не подтвердилась.

Вечером 4 января была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку территории Российской Федерации с применением 10 авиационных управляемых ракет. По словам губернатора, «наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время».