Над Крымом сбито 36 украинских дронов
Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты.
В сообщении Министерства оборон России говорится, что в ночь на 5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края.