Над Крымом сбито 36 украинских дронов

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты.

В сообщении Министерства оборон России говорится, что в ночь на 5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края.