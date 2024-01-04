В Севастополе ПВО отбивает воздушную атаку

По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей.

В Севастополе с 16.40 звучит сигнал воздушной тревоги. Губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале просит всех сохранять спокойствие и не выкладывать в соцсети видео работы ПВО.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — уточнил губернатор в 17.33.

В сообщении Министерства обороны России говорится о 10 украинских ракетах, уничтоженных над Крымом.

«4 января около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — сообщило МО РФ.

Сигнал воздушной тревоги звучал в Севастополе до 18.10.

Около восьми часов вечера М.Развожаев уточнил обстановку в городе. На ул.Глухова осколок попал в частный дом. Пострадавшего взрослого мужчину госпитализировали. Шестилетний ребенок не пострадал, но напуган. К нему направлена педиатрическая бригада.

В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Информация о повреждениях уточняется.

От жителей поступил сигнал, что сбитая ракета упала, но не взорвалась в районе частного сектора за студгородком. Туда выехали спецслужбы для проверки информации.

В Черноречье часть сбитой ракеты упала в реку Черная, повреждений частного сектора нет, люди не пострадали. Опасности нет.

На ул.Генерала Жидилова упал осколок снаряда. Повреждений и пострадавших нет. Также упал осколок на набережной пляжа «Учкуевка».