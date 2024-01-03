Начали обследование причала на Михайловской батарее

Как сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс», после получения согласований и разрешений начато комплексное обследование гидротехнического сооружения музейного комплекса «Михайловская батарея». После заключения специалистов, будет решен вопрос об осуществлении морских пассажирских перевозок с использованием причала N4, который может стать резервным вариантом для возобновления сообщения «Артбухта–Радиогорка» на время реконструкции основного причала N3.

Причал на Михайловской батарее находится в ведении Черноморского флота. Поэтому для начала его обследования необходимо было получить согласование с военными.

После шторма в ночь на 27 ноября целый район города — Радиогорка остался без морского сообщения с центральной частью Севастополя. Понтон, использовавшийся в качестве причала катеров, оторвался и утонул. Водолазное обследование выявило в нем три большие пробоины, а небольшая глубина залегания не дает возможности подвести к нему судоподъемные понтоны.