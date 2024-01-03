Бассейн в Загородной балке назвали именем Галины Прозуменщиковой

Пока 50-метровый бассейн на СОК им.200-летия Севастополя открыли неофициально, в ходе визита в город вицепремьера, курирующего спорт.

На заседании правительства Севастополя 29 декабря открытие анонсировал губернатор Михаил Развожаев.

— ...Мы завершили строительство важного объекта — второй части СОК имени 200-летия Севастополя, приняли решение, что комплекс будет носить имя нашей знаменитой олимпийской чемпионки Галины Николаевны Прозуменщиковой, — с этого сообщения начал заседание глава города.

По этому же поводу на заседание пригласили севастопольского тренера Евгению Круглову, научившую плавать несколько поколений севастопольцев.

— Надеюсь, вы будете в нем частой гостьей и будете давать советы молодым тренерам, — обратился к тренеру губернатор. В ответ Е.Круглова пожелала присутствующим членам правительства и всем севастопольцам плавать технично, поддерживать свое здоровье, а также не тонуть ни при каких обстоятельствах.

Гостью наградили почетной грамотой и пригласили осмотреть новый объект вместе с губернатором и заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

СОК им.200-летия был отремонтирован, а фактически заново построен в два этапа. Комплекс с бассейном — второй этап. Размер основной его чаши — 50x21 метр, есть прыжковая ванна с вышкой. Для зрителей оборудованы трибуны на 500 мест, имеются «сухой», хореографический и тренажерные залы. В отдельном блоке на первых двух этажах планируется разместить реабилитационно-восстановительный центр. В его состав войдут медицинские кабинеты, залы для занятий лечебной физкультурой, кабинеты ЭКГ и УЗИ, массажные.

Осмотревший обновленный объект заместитель председателя правительства России Д.Чернышенко напомнил, что комплекс отстроен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» как база для тренировки спортсменов и проведения соревнований, в том числе всероссийского уровня.

В свою очередь, М.Развожаев сообщил, что новый бассейн предназначен для развития всех водных видов спорта и уже запланировано провести в нем в 2024 году всероссийский чемпионат по прыжкам в воду. Еще одним перспективным видом спорта в Севастополе считается синхронное плавание.

Пока бюст

В будущем на базе бассейна предполагается открыть школу плавания, которую, как было заявлено, также назовут в честь Г.Прозуменщиковой «Золотой рыбкой». Пока же в фойе разместили информационный щит и бюст знаменитой спортсменки. Его по заказу управления по делам спорта выполнил профессиональный скульптор, иллюстратор, а ныне преподаватель Севастопольской художественной школы Игорь Егунов.

Он рассказал «Севастопольской газете», что летом 2023 года сделал скульптуру девушки с теннисной ракеткой — уменьшенную копию той, что когда-то стояла на Приморском бульваре. Скульптура стала главным символом чемпионата на кубок губернатора по большому теннису и понравилась севастопольским спортивным чиновникам. После этого ему предложили выполнить бюст Г.Прозуменщиковой. Работая над ним, скульптор общался с дочерью олимпийской чемпионки Ириной Степановой-Бергалло, она предоставила семейные фотографии матери. В итоге этого сотрудничества получился бюст из гипса под мрамор.

По словам скульптора, в перспективе перед бассейном может появится и самый настоящий памятник из бронзы.

Дождались!

Присвоение бассейну имени знаменитой олимпийской чемпионки дочь Г.Прозуменщиковой назвала очень радостным событием.

— Мою душу переполняет восторг. Я присутствовала на неофициальном открытии бассейна, видела, что чаша бассейна уже заполнена водой. Конечно, было очень приятно появление в здании бюста моей мамы, а на самом бассейне выложено ее имя, — поделилась с «Севастопольской газетой» И.Степанова-Бергалло.

По ее словам, сама жизнь этой замечательной советской спортсменки может быть мотивирующим примером для юных спортсменов, как простая севастопольская школьница смогла стать олимпийской чемпионкой.

И.Степанова-Бергалло сообщила, что официальное открытие Центра водных видов спорта состоится в феврале 2024 года.

«Севастопольская газета» также внесла свой вклад в борьбу за возвращение в историю города имени выдающейся спортсменки. Надеемся, что отныне никто не станет отвечать на произнесенное имя Г.Прозуменщиковой вопросом: «А кто это?»